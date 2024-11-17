Сунесс предостерег "Арсенал" от приглашения Погба

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс предостерег "Арсенал" и другие клубы Премьер-Лиги от приглашения бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

На днях "Ювентус" объявил о расторжении контракта с Погба, который уже в январе сможет обрести новый клуб. А благодаря сокращению свой дисквалификации за допинг Поль будет готов возобновить игровую карьеру в марте.



Ранее бывшие игроки "Арсенала" Бакари Санья и Эмманюэль Пети призывали "канониров" подписать Погба свободным агентом, однако Сунесс убежден, что приглашение 31-летнего француза было бы ошибкой.



"Будь я тренером Премьер-Лиги, я бы ни при каких обстоятельствах не рискнул пригласить Поля Погба. С сезона 2021/22 он сыграл только 39 матчей".



"Он крайне талантлив, но он потратил свой талант впустую. Худшей вещью, которая случилась с ним, была победа на Чемпионате Мира, потому что с того момента он сел отдыхать в кресло. Когда Моуриньо был в "Манчестер Юнайтед", он назвал Погба "вирусом".



"Он ленивый игрок, но полузащита — это позиция, где все зависит только от тебя самого. Это единственная позиция на поле, где ты напрямую противостоишь тем, кто пытается делать ту же работу, что и ты. В свое время я всегда старался быть лучше своего соперника, и я научился тому, что для этого нужно трудиться упорнее соперника", — цитирует Сунесса TEAMtalk.