Батт предупредил, что однажды Гарначо захочет в "Реал" или "Барселону"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт предупредил, что вингер "красных дьяволов" Алехандро Гарначо однажды захочет перейти в "Реал" или "Барселону".

20-летний Гарначо является одним из лучших игроков "Юнайтед" в этом непростом сезоне, и Батту кажется, что Алехандро, будучи иностранным игроком, однажды захочет перейти на следующий уровень.



"Премьер-Лига — лучшая лига в мире, но все лучшие игроки всегда уезжают в Испанию, в "Реал" или "Барселону". Если вы посмотрите на всех суперзвезд, они никогда не остаются в Премьер-Лиге".



"Они остаются до тех пор, пока им не потребуется перейти следующий уровень. Многие игроки рассматривают "Реал" или "Барсу" следующим уровнем, хотя для нас нет ничего крупнее "Манчестер Юнайтед". Если ты уходишь из "Манчестер Юнайтед", ты идешь на понижение".



"Здесь тебя не ценят так, как в Мадриде. Можно гарантировать, что в следующем году Килиан Мбаппе будет претендовать на "Золотой мяч", потому что он выступает за "Реал".



"Возьмем Гарначо, который хорошо выступает здесь сейчас. Он молодой аргентинский парень. Если он продолжит в том же духе, можно предположить, что он захочет перейти в "Реал" или "Барселону". Там игроки становятся суперзвездами, не только на футбольном поле", — цитирует Батта Daily Mirror.