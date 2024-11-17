Ван Перси не ожидает, что вернется в "Арсенал"

Бывший нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси заявил, что не ожидает получить работу в лондонском клубе.

Будучи игроком, Ван Перси провел восемь лет в "Арсенале". Робин забил 132 гола за "канониров", выиграл с ними Кубок Англии, а также достиг финала Лиги Чемпионов в сезоне 2005/06.



Однако Ван Перси напрочь испортил свои отношения с болельщиками "Арсенала", когда летом 2012 ушел в "Манчестер Юнайтед", где с первой же попытки выиграл Премьер-Лигу.



С этого сезона Ван Перси трудится главным тренером "Хееренвеена", однако 41-летний голландец не ожидает, что его когда-либо позовут в "Арсенал".



"Я не ожидаю, что буду работать на "Арсенал". Думаю, эта дверь закрыта — из-за моего перехода в "Манчестер Юнайтед". Таково мое суждение. В футболе никогда не знаешь, но таково мое суждение".



"Это по-прежнему чувствительно для них, не для меня. Это особенно чувствительно для фанатов "Арсенала". Я научился тому, что планировать так далеко вперед совершенно не имеет смысла. Да и я не хочу этого".



"В основном я живу здесь и сейчас. Мне нравится здесь, и я горд быть тренером "Хееренвеена". Мне очень комфортно в клубе и среди фанатов. Думаю, это важно чувствовать", — цитирует Ван Перси Football365.