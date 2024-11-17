Кейн рассказал, что игроки сборной Англии могут ожидать от Тухеля

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал, что игроки национальной команды могут ожидать от своего нового главного тренера Томаса Тухеля.

Тухель приступит к исполнению обязанностей главного тренера английской сборной с 1 января. Кейну довелось поработать с Томасом в "Баварии" в прошлом сезоне, поэтому Харри находится в предвкушении.



"Это стало сюрпризом для меня, когда об этом было объявлено. Когда он покинул "Баварию", я ожидал, что он возглавит другой клуб. Я тесно работал с ним, и я знаю, насколько хорош он может быть".



"Думаю, он действительно наслаждается работой с английскими игроками. Думаю, ему нравится менталитет английских игроков".



"Он хороший мотиватор, будь то работа с видео или произнесение речей. А и он известен как один из лучших в плане тактики. Это будет интересно для него, потому что он будет проводить 10-дневный сбор, затем не видя нас несколько месяцев".



"Я разговаривал с парнями, которыми работали с ним в "Челси", и похоже, они хорошо ладили. Он поддерживает правильный баланс, разбавляя атмосферу шутками и сохраняя полную концентрацию на футбольном поле", — цитирует Кейна Evening Standard.