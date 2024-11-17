"Сити" уверен насчет нового контракта с Холандом
"Манчестер Сити" уверен в подписании нового контракта со своим нападающим Эрлингом Холандом.
Холанд с большим успехом выступает за "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов фунтов в июле 2022.
От действующего контракта Холанда остается еще два с половиной года, однако "горожане" надеются вскоре связать будущее Эрлинга со своим клубом до лета 2029.
Новый контракт позволит Холанду стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с базовой зарплатой в 500,000 фунтов в неделю. Сейчас Эрлинг получает 375,000 фунтов каждые семь дней.
Правда, как сообщает Daily Mirror, в переговорах сторон остается один камень преткновения, и касается он пункта о выкупе, который "Сити" хочет убрать из нового соглашения 24-летнего норвежца.
Компромиссным вариантом может стать сохранение этого пункта с увеличением суммы до 200 млн. фунтов. В данный момент размер отступных составляет 150 млн. фунтов.
17.11.2024 07:00
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