"Сити" уверен насчет нового контракта с Холандом

"Манчестер Сити" уверен в подписании нового контракта со своим нападающим Эрлингом Холандом.

Холанд с большим успехом выступает за "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов фунтов в июле 2022.



От действующего контракта Холанда остается еще два с половиной года, однако "горожане" надеются вскоре связать будущее Эрлинга со своим клубом до лета 2029.



Новый контракт позволит Холанду стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с базовой зарплатой в 500,000 фунтов в неделю. Сейчас Эрлинг получает 375,000 фунтов каждые семь дней.



Правда, как сообщает Daily Mirror, в переговорах сторон остается один камень преткновения, и касается он пункта о выкупе, который "Сити" хочет убрать из нового соглашения 24-летнего норвежца.



Компромиссным вариантом может стать сохранение этого пункта с увеличением суммы до 200 млн. фунтов. В данный момент размер отступных составляет 150 млн. фунтов.