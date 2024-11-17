Сборная Англии — Ирландии

Сборная Англии завершит свою кампанию в Лиге Наций домашним матчем против Ирландии в воскресенье вечером.

В минувший четверг англичане разгромили на выезде Грецию со счетом 0:3, благодаря чему перехватили лидерство в своей группе Лиги Наций.



Чтобы теперь удержаться на вершине квартета и вернуться в Лигу A, англичанам достаточно одержать победу над соседями из Ирландии.



Этот матч станет шестым и одновременно последним для временного тренера англичан Ли Карсли, потому что дальше сборную подхватит Томас Тухель.



Как раз в своем первом матче в роли временного тренера ирландец Карсли отпраздновал победу 0:2 над Ирландией благодаря голам Деклана Райса и Джека Грилиша, игроков с ирландскими корнями.



- Англия выиграла оба последних матча против ирландцев с общим счетом 5:0, но еще никогда не одерживала три победы подряд.



- Ирландия выиграла свой первый выезд к англичанам — на "Гудисон Парк" в сентябре 1949, но в семи последующих ни разу не брала верх (3 ничьи, 4 поражения).



- Англия не проиграла ни одного из 41 последнего матча во всех соревнованиях, когда забивала первой (38 побед, 3 ничьи).



- Англичане потерпели три поражения в пяти последних матчах на "Уэмбли" (1 победа, 1 ничья) — как и в 50 предыдущих.



- Англичане только в третий раз потерпели три поражения на "Уэмбли" в течение календарного года после 1977 и 1981, но четыре с ними еще не случались.



- Ирландцы одержали две победы в трех последних матчах Лиги Наций (1 поражение) — как и в 18 первых (2 победы, 6 ничьих, 10 поражений).



- 20-летний нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон забил четыре гола в 17 матчах за сборную Ирландии — только у Робби Кина (7) и Дэвида Коннолли (6) было больше до наступления 21 года.



Помимо всех своих предыдущих потерь, в этом матче сборная Англии будет лишена защитника "Астон Виллы" Эзри Конса, который получил травму бедра против Греции и теперь вернулся в свой клуб на лечение. Харри Кейн выйдет в стартовом составе.



Лига Наций. Лига B. Группа 2. 6-й тур

Сборная Англии — Сборная Ирландии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 20:00 Онлайн-трансляция Прогноз