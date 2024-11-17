Дьекереш высказался насчет воссоединения с Аморимом в МЮ
Нападающий португальского "Спортинга" Виктор Дьекереш поделился своими мыслями насчет воссоединения с главным тренером Рубеном Аморимом в "Манчестер Юнайтед".
Готовясь к переходу в "Юнайтед", Аморим заранее пообещал, что не будет покупать никого из игроков "Спортинга" в январе.
Однако эта джентльменская договоренность перестанет действовать следующим летом, и ожидается, что отчаянно нуждающийся в забивном нападающем "Юнайтед" будет одним из претендентов на Дьекереша.
По словам 26-летнего шведа, забившего 27 голов в 21 матче за клуб и сборную в этом сезоне, все это пока остается на уровне слухов, однако идея последовать за Аморимом видится ему "веселой".
"Позовет ли Аморим меня за собой? У него, наверное, уже есть нападающие, поэтому посмотрим".
"Нет, он не разговаривал со мной об этом. Это было бы весело, но я не придаю этому никакого значения, потому что это лишь разговоры и никакой конкретики", — сообщил Дьекереш Fotbollskanalen.
17.11.2024 00:05
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