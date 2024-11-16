Капитан сборной Англии Харри Кейн призвал Премьер-Лигу вернуть зимний перерыв.

В прошлом сезоне у каждой команды Премьер-Лиги был двухнедельный зимний перерыв, которые были смещены относительно друг друга, чтобы избежать остановки кампании.



В этом сезоне зимнего перерыва у представителей английского первенства не будет, и Кейн, чья "Бавария" получит каникулы с 23 декабря по 10 января, считает это ошибкой, особенно с учетом интересов сборной.



"Для них (Премьер-Лиги) было бы замечательно иметь зимний перерыв. У нас он был в Премьер-Лиге около двух лет назад, и я думаю, он пришелся по нраву игрокам".



"В последнее время много говорят о расписаниях, и они — сложные. В прошлом году был мой первый опыт удлиненного зимнего перерыва, и это действительно помогло мне восстановиться в тяжелый период".



"Жаль, что они его снова убрали и теперь не имеют этого перерыва. Для многих игроков было очень важно отдохнуть даже одну неделю, чтобы перезарядить батареи на остаток сезона".



"Разумеется, это был бы плюс в преддверии больших турниров", — цитирует Кейна Evening Standard.