Кейн призвал Премьер-Лигу вернуть зимний перерыв
Капитан сборной Англии Харри Кейн призвал Премьер-Лигу вернуть зимний перерыв.
В прошлом сезоне у каждой команды Премьер-Лиги был двухнедельный зимний перерыв, которые были смещены относительно друг друга, чтобы избежать остановки кампании.
В этом сезоне зимнего перерыва у представителей английского первенства не будет, и Кейн, чья "Бавария" получит каникулы с 23 декабря по 10 января, считает это ошибкой, особенно с учетом интересов сборной.
"Для них (Премьер-Лиги) было бы замечательно иметь зимний перерыв. У нас он был в Премьер-Лиге около двух лет назад, и я думаю, он пришелся по нраву игрокам".
"В последнее время много говорят о расписаниях, и они — сложные. В прошлом году был мой первый опыт удлиненного зимнего перерыва, и это действительно помогло мне восстановиться в тяжелый период".
"Жаль, что они его снова убрали и теперь не имеют этого перерыва. Для многих игроков было очень важно отдохнуть даже одну неделю, чтобы перезарядить батареи на остаток сезона".
"Разумеется, это был бы плюс в преддверии больших турниров", — цитирует Кейна Evening Standard.
16.11.2024 20:00
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Полностью согласен.. скоро будем смотреть топ команды..но только там будут играть резерв.. так как топ игроки все ломаются..и из-за этого уровень футбола падает
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