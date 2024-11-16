Мадуэке: "Я ушел в туалет"

Вингер "Челси" Нони Мадуэке отреагировал на критику насчет своего поведения после замены в недавнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (1:1).

Уступив свое место на поле "Стэмфорд Бридж" Михаилу Мудрику на 68-й минуте, Мадуэке сразу устремился в подтрибунный тоннель, отказавшись занять место на скамейке. Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд затем выразил мнение, что Нони поступил неуважительно к своим партнерам по команде и должен быть оштрафован.



Также Мадуэке был раскритикован бывшим членом тренерского штаба "Челси" Джоди Моррисом, однако у 22-летнего игрока сборной Англии есть уважительная причина.



"Я буквально отправился в тоннель, чтобы посетить туалет, а 30 секунд спустя я вернулся. Если вы видели много матчей, когда меня меняют, то я всегда ухожу в тоннель, чтобы посетить туалет. Здесь ничего такого", — цитирует Мадуэке talkSPORT.