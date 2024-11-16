Мадуэке: "Я ушел в туалет"

Нони Мадуэке Вингер "Челси" Нони Мадуэке отреагировал на критику насчет своего поведения после замены в недавнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (1:1).

Уступив свое место на поле "Стэмфорд Бридж" Михаилу Мудрику на 68-й минуте, Мадуэке сразу устремился в подтрибунный тоннель, отказавшись занять место на скамейке. Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд затем выразил мнение, что Нони поступил неуважительно к своим партнерам по команде и должен быть оштрафован.

Также Мадуэке был раскритикован бывшим членом тренерского штаба "Челси" Джоди Моррисом, однако у 22-летнего игрока сборной Англии есть уважительная причина.

"Я буквально отправился в тоннель, чтобы посетить туалет, а 30 секунд спустя я вернулся. Если вы видели много матчей, когда меня меняют, то я всегда ухожу в тоннель, чтобы посетить туалет. Здесь ничего такого", — цитирует Мадуэке talkSPORT.


Метки Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2024 19:00

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  1. hunter022 16.11.2024 19:28 # hunter022
    Команда у Челси большая туалетов на всех не хватает,они ведь все обо.рались увидев грозный Арсенал...

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  2. ilovemanutd 16.11.2024 19:21 # ilovemanutd
    Чтобы успеть стульчак нагреть

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  3. bemba 16.11.2024 19:12 # bemba
    стампорт бич и есть большой туалет
    шо несет этот хохол, ребятулечки?

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