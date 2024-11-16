Фернандеш досрочно возвращается в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Португалии.

30-летний Фернандеш сыграл все 90 минут победного для португальцев матча Лиги Наций против Польши накануне и даже забил один гол (5:1).



В ближайший понедельник португальцам играть против Хорватии, однако Фернандеш на этот матч не останется, и дело не в травме.



Как сообщает Daily Mirror, тренерский штаб сборной Португалии изначально договорился с Фернандешем, что тот сможет вернуться домой уже после первого матча.



То же самое касается полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы и вингера "Челси" Педру Нету.



Таким образом, Бруну сможет пораньше начать подготовку к дебюту Рубена Аморима в качестве главного тренера "Юнайтед".