Фернандеш досрочно возвращается в "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Португалии.

30-летний Фернандеш сыграл все 90 минут победного для португальцев матча Лиги Наций против Польши накануне и даже забил один гол (5:1).

В ближайший понедельник португальцам играть против Хорватии, однако Фернандеш на этот матч не останется, и дело не в травме.

Как сообщает Daily Mirror, тренерский штаб сборной Португалии изначально договорился с Фернандешем, что тот сможет вернуться домой уже после первого матча.

То же самое касается полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы и вингера "Челси" Педру Нету.

Таким образом, Бруну сможет пораньше начать подготовку к дебюту Рубена Аморима в качестве главного тренера "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Португалии, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2024 18:00

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