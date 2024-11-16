Фернандеш досрочно возвращается в "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Португалии.
30-летний Фернандеш сыграл все 90 минут победного для португальцев матча Лиги Наций против Польши накануне и даже забил один гол (5:1).
В ближайший понедельник португальцам играть против Хорватии, однако Фернандеш на этот матч не останется, и дело не в травме.
Как сообщает Daily Mirror, тренерский штаб сборной Португалии изначально договорился с Фернандешем, что тот сможет вернуться домой уже после первого матча.
То же самое касается полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы и вингера "Челси" Педру Нету.
Таким образом, Бруну сможет пораньше начать подготовку к дебюту Рубена Аморима в качестве главного тренера "Юнайтед".
16.11.2024 18:00
Просмотров: 496
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вообще-то дисквалификация у него из-за жёлтой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий