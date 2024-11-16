Аморим хочет, чтобы игроки МЮ прошли экскурсию по "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предложил всем игрокам своей новой команды пройти экскурсию по "Олд Траффорд".

Свою карьеру в "Юнайтед" Аморим начал с экскурсии по клубному стадиону, ознакомившись с историей "красных дьяволов" и их достижениями.



Это культурное мероприятие настолько вдохновило Аморима, что теперь Рубен хочет сделать то же самое для имеющихся игроков и для будущих новичков.



"Когда игроки приходят сюда, им нужно проводить тот же тур с тем же экскурсоводом. Думаю, это очень важно. Важно создать ощущение, что это "Манчестер Юнайтед". Когда вы не побеждаете много лет, это ощущение теряется".



"Вам нужно быть очень ясными, когда пытаетесь донести сообщение до игроков. Поэтому, думаю, нам нужно заставить всех игроков пройти через это, чтобы восстановить это ощущение", — цитирует Аморима ESPN.