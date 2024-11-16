Конса тренируется отдельно от партнеров по сборной Англии

Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса тренировался отдельно от своих партнеров по сборной Англии в преддверии матча Лиги Наций против Ирландии.

Уже в воскресенье матчем против ирландской сборной на "Уэмбли" англичане завершат свою кампанию в Лиге Наций.



Однако теперь участие в нем Конса, замененного в перерыве победного для англичан матча против Греции в минувший четверг (0:3), находится под вопросом.



Как сообщает The Independent, получивший травму бедра Конса прошел обследование в пятницу. Повреждение оказалось недостаточно серьезным, чтобы сразу отправить Эзри домой, но защитник до сих пор не может тренироваться в общей группе.