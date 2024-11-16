Конса тренируется отдельно от партнеров по сборной Англии

Эзри Конса Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса тренировался отдельно от своих партнеров по сборной Англии в преддверии матча Лиги Наций против Ирландии.

Уже в воскресенье матчем против ирландской сборной на "Уэмбли" англичане завершат свою кампанию в Лиге Наций.

Однако теперь участие в нем Конса, замененного в перерыве победного для англичан матча против Греции в минувший четверг (0:3), находится под вопросом.

Как сообщает The Independent, получивший травму бедра Конса прошел обследование в пятницу. Повреждение оказалось недостаточно серьезным, чтобы сразу отправить Эзри домой, но защитник до сих пор не может тренироваться в общей группе.




Метки Астон Вилла, Конса, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2024 16:00

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