"Ювентус" интересуется Андерсеном и Бадиашиле

Бенуа Бадиашиле Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к защитникам Йоакиму Андерсену из "Фулхэма" и Бенуа Бадиашиле из "Челси" в преддверии зимнего трансферного окна.

"Ювентус" был вынужден задуматься об укреплении центра обороны посреди сезона из-за травмы Глейсона Бремера. Ситуация усугубилась, когда в лазарет угодил и Хуан Кабаль.

Если верить La Gazzetta dello Sport, на радаре у спортивного директора "Ювентуса" Кристиана Гвинтоли находятся 28-летний Андерсен и 23-летний Бадиашиле.

Андерсен только минувшим летом сменил "Кристал Пэлас" на "Фулхэм", где является игроком стартового состава.

В отличие от Андерсена, Бадиашиле ограничен в игровых минутах в этом сезоне, однако недавно Бенуа заявил, что не хочет уходить из "Челси" в январе.


Метки Андерсен, Бадиашиле, Фулхэм, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2024 14:00

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