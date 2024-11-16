Аморим хочет выиграть Премьер-Лигу с "Юнайтед"
Новоиспеченный наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что хочет вернуть титул Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
"Юнайтед" не выигрывает Премьер-Лигу с 2013 года, и в данный момент "красные дьяволы" далеки от того, чтобы считаться претендентом на титул.
Однако приступающий к работе Аморим намерен это исправить. Рубен верит в свои силы.
"Мы уже давно не выигрываем Премьер-Лигу. Но если вы спросите, "Манчестер Юнайтед" — крупнейший клуб в Англии. Те победы — часть истории, не настоящего. Поэтому мы должны заняться этим и постараться снова выиграть".
"Я буду делать все ради команды. Я буду защищать своих игроков — всегда, против каждого. Это ключевой момент для меня. Я постараюсь делать все, чтобы поместить этот клуб туда, где ему положено быть. И я обладаю большой верой в то, что мы будем успешны", — сообщил Аморим MUTV.
16.11.2024 13:00
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Максимум 2 года продержится
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и не таких ломали
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