Карсли: "Я не отказывался от Кейна"

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что он не отказывался от услуг капитана национальной команды Харри Кейна.

Кейн неожиданно не попал в стартовый состав англичан на матч Лиги Наций против Греции в минувший четверг. Карсли предпочел выпустить с первых минут Олли Уоткинса, который и открыл счет.



Однако это не так, что Кейн угодил в опалу к Карсли. Харри вернется в старт англичан на матч против Ирландии в воскресенье.



"Он сыграет в воскресенье и выйдет в старте. Он капитан, он так важен для команды".



"Это просто была возможность посмотреть на что-нибудь другое, дать опыта другим, которые имеют не так много шансов. Не более того".



"Я определенно не отказывался от Харри Кейна. Он был хорош в каждом моем матче, в котором он играл и участвовал. Я не отказывался от него, совершенно нет. Я просто дал возможность другим".



"Олли играет в Лиге Чемпионов за "Виллу", и он очень хорош. Тоже самое с Морганом Роджерсом. Замечательно, что Олли забил гол, и похоже на то, что это было отличное решение, не так ли? Он должен получить похвалу и уверенность", — цитирует Карсли Daily Mirror.