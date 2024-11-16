Аморим назвал причину, почему возглавил МЮ

Рубен Аморим назвал историю "Манчестер Юнайтед" ключевым фактором в своем решении присоединиться к "красным дьяволам".

В начале этой недели Аморим прибыл в Манчестер из Лиссабона, чтобы вступить в должность главного тренера "Юнайтед".



Прежде Аморима сватали в различные большие клубы, однако только "Юнайтед" удалось соблазнить 39-летнего португальца.



"Во-первых, я чувствую связь с клубом. Каждый знает "Манчестер Юнайтед". Я чувствую связь с людьми в клубе, и это очень важно для меня, потому что я хочу работать с людьми, которые мне нравятся и с которыми я чувствую связь".



"Второй момент — это история этого клуба. Все люди здесь голодны до успеха, и я чувствую, что это то место, где я хочу быть. Ты можешь стать частью чего-то особенного, а не просто одним из многих. И мне это действительно нравится".



"А также, конечно, из-за фанатов. Когда смотришь матчи, взаимодействие с тренерами и игроками, даже в сложные моменты, то чувствуешь, что это особенный клуб. Поэтому есть много причин. Но первая — это великая история клуба", — сообщил Аморим официальному веб-сайту "Юнайтед".