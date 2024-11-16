Антони не хочет уходить из "Юнайтед"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони не хочет уходить из клуба в зимнее трансферное окно.
Антони, купленный "Юнайтед" за 86 миллионов фунов у "Аякса" в 2023 году, сыграл лишь два матча в этом сезоне Премьер-Лиги, оба раза появившись на замену.
В предыдущие недели ходили слухи, что Антони недоволен своей ситуацией и уже в январе может отправиться в аренду. Одним из возможных направлений для 24-летнего бразильца назывался "Фламенго".
Однако TEAMtalk, ссылаясь на агента Антони, утверждает, что у вингера нет намерений по смене клуба посреди сезона.
Антони настроен произвести впечатление на нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима и увеличить свое игровое время.
16.11.2024 10:00
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