Каземиро считает, что проводит хороший сезон

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро считает, что этот сезон складывается для него хорошо.

Многие болельщики "Юнайтед" до сих пор вспоминают домашнее поражение 0:3 от "Ливерпуля" в начале сентября, когда Каземиро, став виновником двух пропущенных голов, был заменен уже в перерыве.



Однако 32-летний бразилец убежден, что то был его единственный плохой матч, и остальные игры сезона ему удались.



"Ну, каждый и сам может видеть, не так ли? У меня был только один плохой матч, против "Ливерпуля", верно? Вся команда не была хороша в том матче — или в этом сезоне".



"Думаю, для меня это хороший сезон. Я хочу продолжать расти, я хочу продолжать помогать своим партнерам по команде, помогать "Манчестер Юнайтед" расти и быть успешным. Каждый знает, в чем моя работа", — цитирует Каземиро Daily Mail.