"Челси" разрешил Дьюсбери-Холлу уйти в январе
"Челси" дал зеленый свет на уход полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла в зимнее трансферное окно.
Дьюсбери-Холл только минувшим летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Лестера" за 30 миллионов фунтов.
На "Стэмфорд Бридж" Дьюсбери-Холл воссоединился со своим главным тренером по "Лестеру" Энцо Мареской, у которого он исполнял ключевую роль в прошлом сезоне.
Учитывая фактор Марески и уход из "Челси" Конора Галлахера, ожидалось, что Дьюсбери-Холл станет важным игроком для "синих", однако пока 26-летний англичанин сыграл лишь 43 минуты в Премьер-Лиге за свой новый клуб.
Если верить журналисту Фабрицио Романо, "Челси" уже разрешил Дьюсбери-Холлу покинуть клуб в январе. Наиболее вероятным сценарием является уход Кирнана в аренду.
Среди претендентов на Дьюсбери-Холла называются "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла".
16.11.2024 08:00
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Очередной провальный трансфер, привет ФФП, не зря продали Галлахера, ведь Щель и Фелиция стоили того.
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