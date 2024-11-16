"Челси" разрешил Дьюсбери-Холлу уйти в январе

"Челси" дал зеленый свет на уход полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла в зимнее трансферное окно.

Дьюсбери-Холл только минувшим летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Лестера" за 30 миллионов фунтов.



На "Стэмфорд Бридж" Дьюсбери-Холл воссоединился со своим главным тренером по "Лестеру" Энцо Мареской, у которого он исполнял ключевую роль в прошлом сезоне.



Учитывая фактор Марески и уход из "Челси" Конора Галлахера, ожидалось, что Дьюсбери-Холл станет важным игроком для "синих", однако пока 26-летний англичанин сыграл лишь 43 минуты в Премьер-Лиге за свой новый клуб.



Если верить журналисту Фабрицио Романо, "Челси" уже разрешил Дьюсбери-Холлу покинуть клуб в январе. Наиболее вероятным сценарием является уход Кирнана в аренду.



Среди претендентов на Дьюсбери-Холла называются "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла".