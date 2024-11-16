Аморим в восторге от планов МЮ насчет стадиона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что он в восторге от планов своего нового клуба насчет стадиона.

Как известно, акционер "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет построить новый стадион на 100,000 мест вместо устаревшего "Олд Траффорд".



Аморим был ознакомлен с соответствующими планами во время переговоров о своем назначении, и Рубен чувствует, что для "Юнайтед" может начаться новая эра.



"Когда "Манчестер Юнайтед" разговаривал со мной, Омар (Беррада, исполнительный директор) рассказал мне об их планах, и это приводит тебя в восторг".



"Это реальная честь, потому что я был их первым выбором, чтобы начать этот путь. Это такая огромная ответственность. Но ты польщен и взволнован от того, что становишься частью этого".



"Мы знаем, что, если команда играет хорошо и выигрывает матчи, все выглядит гораздо лучше, и люди начинают по-настоящему верить в новый стадион и новые идеи".



"Поэтому мы знаем, что являемся двигателем футбола. А "Манчестер Юнайтед", на мой взгляд, является двигателем Премьер-Лиги", — сообщил Аморим официальному веб-сайту "Юнайтед".