Гвардиола договорился о продлении своего контракта с "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола достиг принципиальной договоренности со своим клубом о продлении контракта.

Как известно, действующий контракт Гвардиолы по-прежнему истекает в конце этого сезона, что создает определенные волнения на "Этихад".



Однако Football Insider утверждает, что с вероятностью в 99 процентов Гвардиола продлит свой контракт на 12 месяцев — до июня 2026. Стороны уже предварительно договорились об этом.



Лишь в прошлом месяце Гвардиола говорил, что пока не принял решение насчет своего будущего. Но теперь эта неопределенность снята, и в ближайшее время "Сити" должен выпустить официальное подтверждение.



Продление Гвардиолой контракта будет означать, что Хосеп проведет в "Сити" 10 лет. С момента своего назначения в 2016 году каталонец выиграл шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии и Лигу Чемпионов.