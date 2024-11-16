Гвардиола договорился о продлении своего контракта с "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола достиг принципиальной договоренности со своим клубом о продлении контракта.
Как известно, действующий контракт Гвардиолы по-прежнему истекает в конце этого сезона, что создает определенные волнения на "Этихад".
Однако Football Insider утверждает, что с вероятностью в 99 процентов Гвардиола продлит свой контракт на 12 месяцев — до июня 2026. Стороны уже предварительно договорились об этом.
Лишь в прошлом месяце Гвардиола говорил, что пока не принял решение насчет своего будущего. Но теперь эта неопределенность снята, и в ближайшее время "Сити" должен выпустить официальное подтверждение.
Продление Гвардиолой контракта будет означать, что Хосеп проведет в "Сити" 10 лет. С момента своего назначения в 2016 году каталонец выиграл шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии и Лигу Чемпионов.
16.11.2024 06:00
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