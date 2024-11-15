Карсли видит в Беллингеме будущего капитана сборной Англии

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли считает, что полузащитник Джуд Беллингем может стать капитаном "трех львов" в будущем.

В победном для англичан матче Лиги Наций против Греции накануне (0:3) Карсли показал, что его команда может играть без своего капитана Харри Кейна, оставленного вне старта.



По мнению Карсли, в отсутствие Карсли себя с лучшей стороны проявил в качестве лидера 21-летний Беллингем, который вдобавок забил один из голов англичан.



"Он всегда играет, беря ответственность на себя. Знаю, мы видим это только во время матчей, но он делает это и на тренировках, он подает пример, и он является действительно хорошей личностью, потому что люди хотят тянуться к нему и сражаться вместе с ним".



"Как вы видели в Греции, он показал себя игроком, который определенно повышает планку", — цитирует Карсли Daily Mirror.