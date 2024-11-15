Мактоминей не жалеет об уходе из "Юнайтед"

Полузащитник итальянского "Наполи" Скотт Мактоминей заявил, что не жалеет о своем ухода из "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Минувшим летом Мактоминей покинул родной "Юнайтед" и по сделке стоимостью 25.7 млн. фунтов присоединился к "Наполи". 27-летний шотландец сразу же утвердился ключевым игроком команды Антонио Конте и назад предпочитает не оглядываться.



"Разумеется, то было большое решение, нет смысла это отрицать".



"То было решение огромной важности для меня, моей семьи и моих друзей. В такого рода времена в своей жизни ты просто должен сказать: "Хочу ли я этого? Абсолютно. Тогда сделаем это".



"Я не оглядываюсь назад. Я никогда ни о чем не жалел в своей жизни или карьере, и это не изменилось до сегодняшнего дня".



"Я хочу, чтобы моя карьера была успешна. Я собираюсь поступать по-своему и хочу подстегивать себя, чтобы быть лучшей версией себя как футболист и человек", — цитирует Мактоминей Daily Mail.