Субименди: "Я не расходую свою энергию на внешний шум"

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди отреагировал на новые слухи, связывающие его с переездом в Премьер-Лигу.

Только на днях появились слухи об интересе к 25-летнему Субименди со стороны "Арсенала", а немногим ранее пресса сообщала, что "Манчестер Сити" задумывается о покупке Мартина в январе на замену травмированному Родри.



Однако игрок сборной Испании, который минувшим летом отверг "Ливерпуль", предпочитает не отвлекаться на эти спекуляции.



"Слухи есть всегда, и они есть сейчас, учитывая приближение января, но я не расходую свою энергию на внешний шум".



"Я доволен тем, как я справляюсь с этим, и я справлюсь с этим", — цитирует Субименди Evening Standard.