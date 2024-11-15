Субименди: "Я не расходую свою энергию на внешний шум"
Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди отреагировал на новые слухи, связывающие его с переездом в Премьер-Лигу.
Только на днях появились слухи об интересе к 25-летнему Субименди со стороны "Арсенала", а немногим ранее пресса сообщала, что "Манчестер Сити" задумывается о покупке Мартина в январе на замену травмированному Родри.
Однако игрок сборной Испании, который минувшим летом отверг "Ливерпуль", предпочитает не отвлекаться на эти спекуляции.
"Слухи есть всегда, и они есть сейчас, учитывая приближение января, но я не расходую свою энергию на внешний шум".
"Я доволен тем, как я справляюсь с этим, и я справлюсь с этим", — цитирует Субименди Evening Standard.
15.11.2024 21:00
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