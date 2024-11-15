Ван Нистелрой откликнулся на вакансию в "Ковентри"

Рууд Ван Нистелрой откликнулся на вакантную позицию главного тренера "Ковентри" из Чемпионшипа.

Ван Нистелрой остался без работы только в минувший понедельник, когда узнал, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим не нуждается в нем как в своем ассистенте.



По всей видимости, теперь Ван Нистелрой собирается развиваться как самостоятельный специалист, а не чей-то помощник.



По информации talkSPORT, 48-летний голландец выразил желание поработать с "Ковентри", который ищет замену Марку Робинсу, уволенному ранее в ноябре.



В данный момент "Ковентри" занимает только 17-е место во втором английском дивизионе, находясь в одном очке над зоной вылета.