Ван Нистелрой откликнулся на вакансию в "Ковентри"

Рууд Ван Нистелрой Рууд Ван Нистелрой откликнулся на вакантную позицию главного тренера "Ковентри" из Чемпионшипа.

Ван Нистелрой остался без работы только в минувший понедельник, когда узнал, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим не нуждается в нем как в своем ассистенте.

По всей видимости, теперь Ван Нистелрой собирается развиваться как самостоятельный специалист, а не чей-то помощник.

По информации talkSPORT, 48-летний голландец выразил желание поработать с "Ковентри", который ищет замену Марку Робинсу, уволенному ранее в ноябре.

В данный момент "Ковентри" занимает только 17-е место во втором английском дивизионе, находясь в одном очке над зоной вылета.


Метки Ван Нистелрой, Ковентри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2024 20:00

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