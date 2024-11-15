Палмер: "Я не собирался в "Челси", меня уговорили"

Бомбардир "Челси" Коул Палмер признался, что изначально не собирался переходить в лондонский клуб.

Покупка Палмера у "Манчестер Сити" за 40 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна 2023 года стала большой удачей для "Челси", потому что уже в своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" Коул забил 25 голов и отдал 15 результативных передач во всех соревнованиях.



По словам Палмера, он захотел уйти из "Сити" ввиду дефицита игровых минут в Премьер-Лиге. И "Челси" пришлось потрудиться, чтобы развеять сомнения Коула, который изначально лишь собирался в аренду.



"Я даже не собирался переходить в "Челси". Меня уговорили. Я просто знал, что не буду играть (в "Сити") так много, как я хотел. Даже когда я приезжал в сборную Англии более молодых уровней, там были игроки, которые играли в лиге каждую неделю. Ты смотришь на них и думаешь: "Я тоже могу играть в лиге". Это расстраивает, когда ты не играешь".



"Я просто хотел уйти в аренду".



"Помню я тренировался с "Сити" в среду днем, когда появились новости: "Они ("Челси") пытаются согласовать компенсацию". Каждый раз, когда мяч улетал, я спрашивал китмена или доктора, согласована ли компенсация".



"После тренировки у меня не было возможности увидеться со многими людьми и попрощаться. Мне просто пришлось собрать свои вещи".



"Я написал в общий чат: "Спасибо и все такое. Я ушел". Вот и все", — сообщил Палмер GQ.