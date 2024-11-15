Ван Нистелрой впервые высказался после ухода из МЮ
Рууд Ван Нистелрой впервые высказался после своего ухода из "Манчестер Юнайтед".
Отработав четыре матча в качестве временного тренера, Ван Нистелрой не получил места в штабе нового рулевого "Юнайтед" Рубена Аморима и был вынужден покинуть клуб.
Напоследок Ван Нистелрой решил поблагодарить каждого в "Юнайтед". Рууд надеется, что славные дни вернутся на "Олд Траффорд".
"Обращаюсь к каждому в "Манчестер Юнайтед", особенно к персоналу, игрокам и фанатам. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваши невероятные старания и поддержку".
"Для меня было привилегией и честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и эти наши совместные воспоминания останутся со мной навсегда".
"Манчестер Юнайтед" всегда будет занимать особенное место в моем сердце, и я надеюсь, очень скоро на "Олд Траффорд" будет много славных дней — не только потому что я желаю клубу успеха, но и потому, что все вы заслуживаете это!" — гласит заявление Ван Нистелроя.
15.11.2024 17:00
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