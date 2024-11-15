Дом Жоэлинтона снова ограбили
Домой к полузащитнику "Ньюкасла" Жоэлинтону второй раз в этому году наведались грабители.
Нежданные гости посетили особняк, где Жоэлинтон проживает с супругой и тремя детьми, спустя 10 месяцев после аналогичного инцидента.
28-летний бразилец был вынужден обратиться к социальным сетям и предупредить, что у него дома нет ценных вещей.
"К нам домой снова вломились. Каждый, кто подумывает сделать это, должен знать, что ничего ценного здесь нет!"
"Больше всего нас волнует безопасность нашей семьи и то, чтобы наши дети росли без страха. Мы надеемся на общество, где наши дети и дети каждого будут чувствовать себя в безопасности".
"Мы хотим воспринимать свой дом как безопасное место для нашей семьи. Мы просто хотим жить в мире", — пишет Жоэлинтон.
15.11.2024 16:00
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Может фавеллой обзавестись?
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Так и надо этому пидору гнилому, пускай дальше в страхе держат этого уебка
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