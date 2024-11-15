Дом Жоэлинтона снова ограбили

Жоэлинтон Домой к полузащитнику "Ньюкасла" Жоэлинтону второй раз в этому году наведались грабители.

Нежданные гости посетили особняк, где Жоэлинтон проживает с супругой и тремя детьми, спустя 10 месяцев после аналогичного инцидента.

28-летний бразилец был вынужден обратиться к социальным сетям и предупредить, что у него дома нет ценных вещей.

"К нам домой снова вломились. Каждый, кто подумывает сделать это, должен знать, что ничего ценного здесь нет!"

"Больше всего нас волнует безопасность нашей семьи и то, чтобы наши дети росли без страха. Мы надеемся на общество, где наши дети и дети каждого будут чувствовать себя в безопасности".

"Мы хотим воспринимать свой дом как безопасное место для нашей семьи. Мы просто хотим жить в мире", — пишет Жоэлинтон.


Метки Жоэлинтон, Ньюкасл, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2024 16:00

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  1. shearer1 15.11.2024 16:19 # shearer1
    Может фавеллой обзавестись?

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  2. seagull77 15.11.2024 16:14 # seagull77
    Так и надо этому пидору гнилому, пускай дальше в страхе держат этого уебка

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