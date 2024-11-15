Джеррард пошутил насчет дебюта Джонса за сборную Англии

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард пошутил, что чиновников FA и тренеров сборной Англии нужно оштрафовать за столь поздний дебют полузащитника Кертиса Джонса.

Накануне 23-летний Джонс дебютировал за сборную Англии, появившись в стартовом составе на матч Лиги Наций против Греции.



Полузащитник "Ливерпуля" не только показал отличную игру, но и довершил разгром соперника голом пяткой после передачи Моргана Гиббс-Уайта в штрафной (0:3).



После матча в Афинах у Джеррарда и многих других людей появились вопросы, почему Джонс не дебютировал на международном уровне раньше.



"Что за игрок! Оштрафуйте FA и всех тренеров за то, что они припозднились", — написал Джеррард в инстаграме.



