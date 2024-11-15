Джеррард пошутил насчет дебюта Джонса за сборную Англии
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард пошутил, что чиновников FA и тренеров сборной Англии нужно оштрафовать за столь поздний дебют полузащитника Кертиса Джонса.
Накануне 23-летний Джонс дебютировал за сборную Англии, появившись в стартовом составе на матч Лиги Наций против Греции.
Полузащитник "Ливерпуля" не только показал отличную игру, но и довершил разгром соперника голом пяткой после передачи Моргана Гиббс-Уайта в штрафной (0:3).
После матча в Афинах у Джеррарда и многих других людей появились вопросы, почему Джонс не дебютировал на международном уровне раньше.
"Что за игрок! Оштрафуйте FA и всех тренеров за то, что они припозднились", — написал Джеррард в инстаграме.
15.11.2024 15:00
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Тупая псина пытается шутить, но никто не понимает, поэтому приходится объяснять. Жалкое зрелище.
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красавчик
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