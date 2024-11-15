"Реал" интересуется Мурильо

Испанский "Реал" проявил интерес к центральному защитнику "Ноттингем Форест" Муриньо.

В данный момент "Реал" испытывает большие проблемы в линии обороны, что подталкивает клуб из Мадрида к выходу на трансферный рынок в январе, вопреки своей привычке избегать покупок посреди сезона.



По информации Daily Mail, как раз Мурильо "Реал" и рассматривает на замену Эдеру Милитао, выбывшему с серьезной травмой колена.



Как и весь "Форест", Мурильо проявляет себя с лучшей стороны в этом сезоне. На международный перерыв "лесники" ушли, занимая пятое место в Премьер-Лиге.



На "Сити Граунд" чувствуют, что уход Мурильо в топ-клуб — это лишь вопрос времени, однако "Форест" хотел бы удержать 22-летнего бразильца до конца сезона.



Также сообщается, что "Реал" готов потратить на Мурильо 40 миллионов фунтов, однако "Форест" оценивает свою звезду вдвое дороже. При этом сами "лесники" купили защитника у "Коринтианса" лишь за 11 млн. фунтов летом 2023.