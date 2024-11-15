Карсли не удивлен голом Джонса

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что не был удивлен голом полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса в матче Лиги Наций против Греции.

Накануне 23-летний Джонс отметил свой дебют за сборную Англии, своим голом пяткой довершив разгром греков (0:3).



Карсли считает, что и без своего гола Джонс сыграл очень хорошо. Ли считает это нормой, учитывая отличный футбол Кертиса в своем клубе.



"Это не сюрприз. Кертис — выдающийся игрок. Думаю, он сыграл действительно хорошо сегодня, даже без учета своего гола. А с таким голом это была превосходная игра. Я по-настоящему рад за него", — цитирует Карсли Sky Sports.



