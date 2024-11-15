Карсли подтвердил, что Кейн вернется в старт сборной Англии

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли подтвердил, что капитан Харри Кейн вернется в стартовый состав на матч Лиги Наций против Ирландии в воскресенье.

31-летний Кейн неожиданно оказался вне стартового состава англичан на матч против Греции накануне. Карсли предпочел Харри нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса, и тот отличился уже на седьмой минуте.



После победы 0:3 в Афинах Карсли объяснил свое решение и пообещал, что Кейн вернется в старт.



"Для Олли было замечательно забить гол. Если мы собираемся выиграть Чемпионат Мира, тогда нам нужно обеспечить этим игрокам как можно больше опыта, и это важно".



"Это не было неуважением к Харри. Он выйдет в стартовом составе на следующий матч, и я думаю, мы можем извлечь много позитивных моментов из этой игры", — цитирует Карсли Sky Sports.