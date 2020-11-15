"Вест Хэм" отпустит Кудуса только за 85 млн. фунтов
"Вест Хэм" отпустит своего атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса только за 85 миллионов фунтов.
Кудус утвердился ключевым игроком "Вест Хэма" после своего перехода из "Аякса" в августе 2023.
Своей игрой 24-летний ганец привлек внимание ряда клубов из Лиги Чемпионов, включая "Арсенал" и "Ливерпуль".
Однако единственный способ для грандов переманить Кудуса — выплатить отступные по контракту Мохаммеда, а это 85 млн. фунтов. Довольствоваться меньшим "Вест Хэм" не собирается, сообщает Daily Mail.
15.11.2024 10:00
Просмотров: 50
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: