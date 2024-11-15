Каррагер призвал Слота укрепить состав "Ливерпуля" в январе

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал главного тренера "красных" Арне Слота укрепить состав своей команды в зимнее трансферное окно.

На этот международный перерыв "Ливерпуль" ушел лидером Премьер-Лиги, выиграв девять из 11 своих первых матчей в английском первенстве.



Несмотря на то, что это только первый сезон при Слоте, Каррагер видит реальную возможность для "Ливерпуля" завоевать титул, и Джейми хочет, чтобы его бывший клуб купил кого-нибудь в январе — например, полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди, которого "красным" не удалось заполучить минувшим летом.



"На месте "Ливерпуля", я бы укрепил свой состав в январе".



"Будь я Арне Слотом, я бы думал следующим образом: обычно тренеру топ-клуба Премьер-Лиги нужно два-три года, чтобы замахнуться на победу в лиге. Артета трудится в "Арсенале" уже пять лет".



"Арне Слот только пытается что-то создать. Но он может больше не оказаться в этом положении, когда на девять очков опережает "Арсенал" и на пять — "Сити". Я понимаю, что впереди еще длинный путь, и "Ливерпуль" не делает глупых вещей на трансферном рынке, но если у них есть возможность что-нибудь предпринять в январе, нужно это сделать".



"Сделайте это. Субименди — это игрок, которого Слот хотел. Они стали играть с Гравенберхом, который великолепен, но если Субименди — тот игрок, которого он хочет, то сделай это. Возможно, ты уже никогда не окажешься в таком положении".



"Ты можешь провести здесь три года, но "Сити" — это "Сити", и обычно они опережают вас на пять очков к Рождеству. Просто не дайте этой возможности пропасть", — цитирует Каррагера Daily Mirror.