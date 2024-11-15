Кин — Гарначо: "Не празднуешь гол? Найди себе другую работу"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал вингера "красных дьяволов" Алехандро Гарначо за отказ праздновать свой гол.

В минувший уикенд Гарначо своим великолепным голом помог "Юнайтед" разгромить "Лестер" со счетом 3:0 в Премьер-Лиге, однако Алехандро не стал праздновать взятие ворот.



Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш поведал, что Гарначо так отреагировал на критику со стороны фанатов, однако Кин не понимает поведение 20-летнего аргентинца.



"Если ты не можешь праздновать гол, значит с этой игрой что-то кардинально не так. Это может быть семейное дело, но что бы ни происходило на поле или вне его, всю неделю ты трудишься и играешь матч, чтобы забить гол".



"Когда забиваешь гол, у тебя на уме не должно быть ничего постороннего. У тебя есть фанаты, отдавшие состояние, чтобы приехать на этот выезд, а он переживает из-за людей, которые критикуют его".



"Люди идут на жертвы, чтобы приехать и посмотреть "Манчестер Юнайтед". Он забил великолепный гол в сложное для команды время, и если молодой игрок не может получить удовольствие от гола за "Манчестер Юнайтед", тогда найти себе работу где-нибудь еще".



"Наверное, он ощущает давление снаружи. Каждый игрок испытывает давление из-за семьи, билетов, своей игры, своей физической формы, своего контракта. Игроки находятся под давлением всякого рода".



"Но в момент, когда ты забиваешь гол на выходных, ты должен думать: "Что бы ни случилось в остатке моей жизни, я собираюсь насладиться этим моментом", — цитирует Кина The Telegraph.