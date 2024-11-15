Кут пытался организовать вечеринку с наркотиками
Рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут пытался организовать вечеринку с употреблением наркотиков в прошлом месяце.
Как сообщает The Sun, 42-летний Кут планировал оторваться вместе со своими друзьями сразу после матча Кубка Лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" 30 октября.
Кут, который в том матче исполнял роль четвертого арбитра, забронировал номер в отеле Travelodge всего за 37 минут до стартового свистка.
За 11 минут до стартового свистка Кут отправил напоминание о брони своему знакомому, а другому приятелю написал в перерыве.
К ярости Кута, та вечеринка так и не состоялась, потому что друзья Дэвида не нашли для этого времени.
Добавим, ранее издание The Sun опубликовало видео, на котором Кут употребляет белый порошок во время Евро-2024. Также в социальных сетях распространилась запись, на которой Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа. Судейский корпус, FA и УЕФА уже ведут свои расследования.
15.11.2024 06:00
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Последние комментарии:
и че? мож он еще бухать там собирался? кому не покуй.
другой вопрос откуда данные поминутно о брони отеля, это вроде как инфа не для общего обозрения. привлечь за разглашение.
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Ещё небось и шлюх, как настоящий белый, натурал, хотел позвать. А лузерпульским шлюхам не понравилось, что их не пригласили. Вот и гадят обычному, белому рабочему.
А про лгбтпуль и говорить нечего: завидуют, что кто-то умеет отрываться, пока они, соевые, сидят с завистью и ипалом жены макрона.
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