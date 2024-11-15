Кут пытался организовать вечеринку с наркотиками

Рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут пытался организовать вечеринку с употреблением наркотиков в прошлом месяце.

Как сообщает The Sun, 42-летний Кут планировал оторваться вместе со своими друзьями сразу после матча Кубка Лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" 30 октября.



Кут, который в том матче исполнял роль четвертого арбитра, забронировал номер в отеле Travelodge всего за 37 минут до стартового свистка.



За 11 минут до стартового свистка Кут отправил напоминание о брони своему знакомому, а другому приятелю написал в перерыве.



К ярости Кута, та вечеринка так и не состоялась, потому что друзья Дэвида не нашли для этого времени.



Добавим, ранее издание The Sun опубликовало видео, на котором Кут употребляет белый порошок во время Евро-2024. Также в социальных сетях распространилась запись, на которой Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа. Судейский корпус, FA и УЕФА уже ведут свои расследования.