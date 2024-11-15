Райт не видит у Зиркзее будущего в МЮ

Легенда "Арсенала" Ян Райт вынес неутешительный вердикт насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее.

Отличившись уже в своем дебюте за "Юнайтед" после перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов минувшим летом, с тех пор Зиркзее больше не забивал.



Игра Зиркзее производит на Райта удручающее впечатление, и Ян подозревает, что 23-летний голландец окажется лишним для нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.



"Знаете что? Я сморю на нападающих "Манчестер Юнайтед" в лице Хейлунда и Зиркзее и думаю о том, как кто-либо из них может помочь клубу достичь нужного уровня — топ-4, Лиги Чемпионов, борьбы за титул. Я не могу представить какой-либо схемы, в которой бы Зиркзее годился для этих задач".



"Я могу представить это с Хейлундом, потому что он выглядит игроком на перспективу, особенно когда рядом будут игроки получше. У меня есть ощущение, что он может быть эффективен, проникая в штрафную и получая моменты. Я не вижу того же с Зиркзее. Я смотрю на его движения и не вижу ничего в его игре, что бы заставило меня подумать: "Окей, теперь я вижу, на что он способен".



"Я вижу это в Хейлунде и некоторых других. Я легко могу представить, что они выйдут на новый уровень, но я не чувствую это в случае с Зиркзее", — цитирует Райта Daily Mirror.