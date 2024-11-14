Силва уверен, что Смит-Роу станет игроком топ-уровня

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва выразил уверенность, что его полузащитник Эмиль Смит-Роу вырастет в игрока топ-уровня.

Отчаявшись получить свой шанс в родном "Арсенале", минувшим летом Смит-Роу перебрался в "Фулхэм" за рекордные для "дачников" 34 миллиона фунтов.



С тех пор Смит-Роу забил три гола и отдал две результативные передачи за "Фулхэм" в Премьер-Лиге, однако Силва убежден, что это только начало для 24-летнего англичанина.



"Иногда самые дорогие игроки себя не проявляют. У нас был небольшой шанс побороться за него и заполучить его, и я сказал нашему руководству, что мы должны сделать все возможное, потому что мы нуждаемся в игроке вроде него".



"Он изобретателен на ограниченном пространстве, а с дальнейшим течением сезона он будет забивать еще больше, в чем я не сомневаюсь. Он славный парень, который станет мужчиной и прибавит. Он уже является действительно хорошим игроком, но он станет игроком топ-уровня. Приятно работать с такого рода талантом", — сообщил Силва BBC.