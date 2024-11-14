Салах возмущен, что "Ливерпуль" считают андердогом

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах возмущен, что его команду по-прежнему считают адердогом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Выиграв девять из 11 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, "Ливерпуль" ушел на международный перерыв абсолютным лидером английского первенства.

"Ливерпуль" опережает "Сити" на пять очков и "Арсенал" на девять, однако многие люди до сих пор отказываются называть "красных" фаворитом, и Салаха это злит.

"Я хочу выиграть все. Я так упорно тружусь каждый день, и мне ненавистна идея о том, что нас считают адердогами".

"У нас невероятный коллектив. На каждый позиции вы обнаружите игроков, которе входят в топ-3 в мире. Поэтому почему бы нам не выиграть Премьер-Лигу? Этот клуб и этот город всегда должны за что-нибудь сражаться" — цитирует Салаха Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 14.11.2024 22:31 # gameboy
    Ввд подойдёт, тта после нг перестанет играть и начнёт собирать вещи в реал

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  2. ganinilyha 14.11.2024 22:09 # ganinilyha
    Они были андердогом в конце прошлого сезона, но в этом имхо должны спокойно брать

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  3. hachidlo 14.11.2024 22:02 # hachidlo
    Ливерпуль не считают андердогом. Дэвид Кут уже сказал, чем считают залупуль.

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