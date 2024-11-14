Салах возмущен, что "Ливерпуль" считают андердогом

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах возмущен, что его команду по-прежнему считают адердогом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Выиграв девять из 11 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, "Ливерпуль" ушел на международный перерыв абсолютным лидером английского первенства.



"Ливерпуль" опережает "Сити" на пять очков и "Арсенал" на девять, однако многие люди до сих пор отказываются называть "красных" фаворитом, и Салаха это злит.



"Я хочу выиграть все. Я так упорно тружусь каждый день, и мне ненавистна идея о том, что нас считают адердогами".



"У нас невероятный коллектив. На каждый позиции вы обнаружите игроков, которе входят в топ-3 в мире. Поэтому почему бы нам не выиграть Премьер-Лигу? Этот клуб и этот город всегда должны за что-нибудь сражаться" — цитирует Салаха Sky Sports.