Алонсо покинет "Байер" в конце сезона

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо покинет немецкий клуб в конце этого сезона.

Алонсо мог оставить "Байер" еще в конце прошлого, триумфального для своего клуба, сезона, однако тогда Хаби отверг интерес "Ливерпуля".

По информации Eurosport, летом 2025 Алонсо все-таки покинет "Байер", и наиболее вероятным направлением для Хаби является "Реал", за который ему довелось выступать в качестве игрока.

Однако пока Алонсо лишь решил уйти, но не решил, куда. У "Реала" все еще могут появиться конкуренты в борьбе за 42-летнего испанца.

Вариант с приглашением Алонсо держат в уме "Бавария" и "Сити". "Горожане" видят в Хаби возможную замену для Хосепа Гвардиолы, чей контракт истекает в конце сезона.


Метки Алонсо, Байер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 21:00

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