Алонсо покинет "Байер" в конце сезона

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо покинет немецкий клуб в конце этого сезона.

Алонсо мог оставить "Байер" еще в конце прошлого, триумфального для своего клуба, сезона, однако тогда Хаби отверг интерес "Ливерпуля".



По информации Eurosport, летом 2025 Алонсо все-таки покинет "Байер", и наиболее вероятным направлением для Хаби является "Реал", за который ему довелось выступать в качестве игрока.



Однако пока Алонсо лишь решил уйти, но не решил, куда. У "Реала" все еще могут появиться конкуренты в борьбе за 42-летнего испанца.



Вариант с приглашением Алонсо держат в уме "Бавария" и "Сити". "Горожане" видят в Хаби возможную замену для Хосепа Гвардиолы, чей контракт истекает в конце сезона.