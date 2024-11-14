Хек присоединится к "Тоттенхэму" в декабре

Вингер Ян Мин Хек присоединится к "Тоттенхэму" в начале следующего месяца.

Еще минувшим летом "Тоттенхэм" объявил о приобретении Хека у "Канвона" за рекордные деньги для игрока, переезжающего из Южной Кореи в Европу.



Сезон южнокорейской K-Лиги близится к своему концу, поэтому "Тоттенхэму" нужно было определиться со своими планами насчет 18-летнего вингера.



По информации Evening Standard, Хек уже с начала декабря приступит к занятиям на базе "Тоттенхэма", но к тренировкам с первой командой "шпор" присоединится после получения разрешения на работу.



А дебютировать за команду Анге Постекоглу тинейджер сможет после 1 января, когда в Премьер-Лиге открывается зимнее трансферное окно.



В данный момент "Тоттенхэм" испытывает дефицит фланговых игроков атакующего плана, потому что Вильсон Одобер и Ришарлисон травмированы. Есть проблемы со здоровьем и у Тимо Вернера с Майки Муром.