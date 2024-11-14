Скалони раскрыл характер травмы Лисандро Мартинеса

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поведал, что травма защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса незначительна.

Изначально прибыв в расположение своей сборной в этот международный перерыв, Мартинес не остался на матчи против Парагвая и Перу в рамках отбора к ЧМ-2026.



Вместо этого Лисандро вернулся в свой клуб на лечение. Но если верить Скалони, 26-летнего защитника просто беспокоит спина, которую он повредил против "Лестера" в минувший уикенд, сыграв все 90 минут.



"Мы не ожидали, что так выйдет с Лисандро. Мы видели, что он получил ушиб спины, но оказалось, что у него нет проблем, просто боль. Когда он прибыл сюда, боль немного усилилась, он прошел медицинские тесты, и он не форме, чтобы здесь остаться", — цитирует Скалони Evening Standard.



Добавим, свой следующий матч "Юнайтед" проведет 24 ноября против "Ипсвича", и это будет дебют Рубена Аморима в качестве главного тренера "красных дьяволов".