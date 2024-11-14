"Юнайтед" не будет делать Руни своим представителем
"Манчестер Юнайтед" не планирует предлагать своему бывшему нападающему Уэйну Руни должность представителя клуба.
В прошлом месяце новые совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos шокировали публику, расторгнув амбассадорский контракт с сэром Алексом Фергюсоном стоимостью 2 миллиона фунтов в год.
"Юнайтед" пошел на этот непопулярный шаг в рамках своей политики по сокращению расходов.
Как сообщает Daily Star, одновременно с этим "Юнайтед" отверг идею насчет того, чтобы предложить работу 39-летнему Руни, несмотря на статус того как легенды клуба.
Руни остается лучшим бомбардиром в истории "Юнайтед", забив 253 гола в 559 матчах и завоевав 16 трофеев с клубом, но "красные дьяволы" не будут привлекать Уэйна для продвижения своего бренда.
Добавим, амбассадорами "Юнайтед" остаются другие бывшие игроки клуба: Петер Шмейхель, Неманья Видич, Уэс Баун, Энди Коул, Денис Ирвин и Брайан Робсон.
14.11.2024 17:00
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будет только позорить клуб своим видом
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Он хорошо поиграл, теперь можно хорошо пожить для себя без всяких тренировок и диет
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Блиад ему даже 40 нет, а выглядит хуже 60 летнего Моура, даже 75 летнего Венгерыча
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Хороший контракт от Карсберг этому господину, или от Дисней
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