"Юнайтед" не будет делать Руни своим представителем

Уэйн Руни "Манчестер Юнайтед" не планирует предлагать своему бывшему нападающему Уэйну Руни должность представителя клуба.

В прошлом месяце новые совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos шокировали публику, расторгнув амбассадорский контракт с сэром Алексом Фергюсоном стоимостью 2 миллиона фунтов в год.

"Юнайтед" пошел на этот непопулярный шаг в рамках своей политики по сокращению расходов.

Как сообщает Daily Star, одновременно с этим "Юнайтед" отверг идею насчет того, чтобы предложить работу 39-летнему Руни, несмотря на статус того как легенды клуба.

Руни остается лучшим бомбардиром в истории "Юнайтед", забив 253 гола в 559 матчах и завоевав 16 трофеев с клубом, но "красные дьяволы" не будут привлекать Уэйна для продвижения своего бренда.

Добавим, амбассадорами "Юнайтед" остаются другие бывшие игроки клуба: Петер Шмейхель, Неманья Видич, Уэс Баун, Энди Коул, Денис Ирвин и Брайан Робсон.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 17:00

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  1. standard 14.11.2024 17:58 # standard
    будет только позорить клуб своим видом

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  2. markiz24 14.11.2024 17:56 # markiz24
    Он хорошо поиграл, теперь можно хорошо пожить для себя без всяких тренировок и диет

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  3. tigerpool 14.11.2024 17:23 # tigerpool
    Блиад ему даже 40 нет, а выглядит хуже 60 летнего Моура, даже 75 летнего Венгерыча

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  4. gameboy 14.11.2024 17:01 # gameboy
    Хороший контракт от Карсберг этому господину, или от Дисней

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