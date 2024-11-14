"Юнайтед" не будет делать Руни своим представителем

"Манчестер Юнайтед" не планирует предлагать своему бывшему нападающему Уэйну Руни должность представителя клуба.

В прошлом месяце новые совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos шокировали публику, расторгнув амбассадорский контракт с сэром Алексом Фергюсоном стоимостью 2 миллиона фунтов в год.



"Юнайтед" пошел на этот непопулярный шаг в рамках своей политики по сокращению расходов.



Как сообщает Daily Star, одновременно с этим "Юнайтед" отверг идею насчет того, чтобы предложить работу 39-летнему Руни, несмотря на статус того как легенды клуба.



Руни остается лучшим бомбардиром в истории "Юнайтед", забив 253 гола в 559 матчах и завоевав 16 трофеев с клубом, но "красные дьяволы" не будут привлекать Уэйна для продвижения своего бренда.



Добавим, амбассадорами "Юнайтед" остаются другие бывшие игроки клуба: Петер Шмейхель, Неманья Видич, Уэс Баун, Энди Коул, Денис Ирвин и Брайан Робсон.