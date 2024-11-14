Гордон предвкушает работу с Тухелем в сборной Англии

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что ему не терпится поработать с новым главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем.

23-летний Гордон с успехом выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Эвертона" в январе 2023 и сейчас регулярно вызывается в сборную Англии.



Гордон мог уйти из "Эвертона" на полгода раньше, когда на покупке Энтони настаивал Тухель, тогда занимавший пост главного тренера "Челси". Тот переход не случился, но теперь игрок сможет исполнить свое желание поработать с Томасом на международном уровне.



"Если честно, это (переход в "Челси") было довольно близко. В то время я отчаянно хотел перейти и — особенно — поработать с ним. Я чувствовал, что мой стиль подходит его стилю игры. На мой взгляд, он играл в очень интересный футбол в "Челси". Но этого не случилось".



"То была большая возможность для меня, которой я не воспользовался, и я предвкушаю совместную работу с ним пару лет спустя".



"Я разговаривал с ним после матча, когда мы с "Эвертоном" играли против "Челси". Я пожал его руку и все. Он сказал мне ряд действительно приятных вещей, которые я оставлю при себе".



"Я почувствовал много теплоты, исходившей от него, из-за чего я очень хотел играть за него, но я не получил такого шанса", — цитирует Гордона Sky Sports.