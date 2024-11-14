Харвуд-Беллис поведал, что получает советы от Роя Кина

Тэйлор Харвуд-Беллис Новичок сборной Англии Тэйлор Харвуд-Беллис рассказал, что породнился с Роем Кином и теперь получает советы легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии.

В этот международный перерыв Харвуд-Беллис впервые в своей карьере был вызван во взрослую сборную Англии. Это стало наградой для защитника "Саутгемптона" за отличную игру на клубном уровне.

Недавно 22-летний Харвуд-Беллис также обручился с дочерью Роя Кина, Леа, и теперь может получать советы от своего будущего тестя.

"Да, это хорошая вещь, и я получаю много советов".

"Сейчас я всецело сосредоточен на Греции. Это будет большой матч, учитывая домашний результат. Конечно, мы хотим отправиться туда и реабилитироваться".

"Там будет хорошая атмосфера и полные трибуны. Мы находимся в предвкушении", — цитирует Харвуд-Беллиса talkSPORT.




Метки Кин, Саутгемптон, сборная Англии, Харвуд-Беллис

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 15:00

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