Харвуд-Беллис поведал, что получает советы от Роя Кина
Новичок сборной Англии Тэйлор Харвуд-Беллис рассказал, что породнился с Роем Кином и теперь получает советы легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии.
В этот международный перерыв Харвуд-Беллис впервые в своей карьере был вызван во взрослую сборную Англии. Это стало наградой для защитника "Саутгемптона" за отличную игру на клубном уровне.
Недавно 22-летний Харвуд-Беллис также обручился с дочерью Роя Кина, Леа, и теперь может получать советы от своего будущего тестя.
"Да, это хорошая вещь, и я получаю много советов".
"Сейчас я всецело сосредоточен на Греции. Это будет большой матч, учитывая домашний результат. Конечно, мы хотим отправиться туда и реабилитироваться".
"Там будет хорошая атмосфера и полные трибуны. Мы находимся в предвкушении", — цитирует Харвуд-Беллиса talkSPORT.
14.11.2024 15:00
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