"Бернли" готов позвать Ван Нистелроя

"Бернли" готов предложить должность главного тренера Рууду Ван Нистелрою, которому не нашлось места в штабе Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед".

В минувший понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Ван Нистелроем, который, несмотря на свое желание остаться, не был включен в штаб пришедшего из "Спортинга" Аморима.



Перед этим Ван Нистелрой успел провести четыре матча в качестве временного тренера "Юнайтед", согласившись на эту роль после увольнения Эрика Тен Хага.



Возможно, Ван Нистелрой ненадолго остался без работы, потому что о приглашении 48-летнего голландца задумался клуб Чемпионшипа "Бернли", утверждает The Sun.



Минувшим летом "Бернли" проводил в "Баварию" Венсана Компани, на место которого был назначен Скотт Паркер, однако в последние недели "бордовые" демонстрируют неважный футбол и мало забивают.



"Бернли" помышлял о приглашении Ван Нистелроя еще минувшим летом, но в итоге выбрал Паркера, а Рудд в свою очередь отправился ассистировать Тен Хагу в "Юнайтед".