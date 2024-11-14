"Бернли" готов позвать Ван Нистелроя
"Бернли" готов предложить должность главного тренера Рууду Ван Нистелрою, которому не нашлось места в штабе Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед".
В минувший понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Ван Нистелроем, который, несмотря на свое желание остаться, не был включен в штаб пришедшего из "Спортинга" Аморима.
Перед этим Ван Нистелрой успел провести четыре матча в качестве временного тренера "Юнайтед", согласившись на эту роль после увольнения Эрика Тен Хага.
Возможно, Ван Нистелрой ненадолго остался без работы, потому что о приглашении 48-летнего голландца задумался клуб Чемпионшипа "Бернли", утверждает The Sun.
Минувшим летом "Бернли" проводил в "Баварию" Венсана Компани, на место которого был назначен Скотт Паркер, однако в последние недели "бордовые" демонстрируют неважный футбол и мало забивают.
"Бернли" помышлял о приглашении Ван Нистелроя еще минувшим летом, но в итоге выбрал Паркера, а Рудд в свою очередь отправился ассистировать Тен Хагу в "Юнайтед".
14.11.2024 14:00
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