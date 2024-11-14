Де Лигт не винит себя в увольнении Тен Хага

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт заявил, что не считает себя виноватым в увольнении Эрика Тен Хага с поста главного тренера.

Именно Де Лигт стал виновником назначения рокового пенальти в концовке проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (2:1), на следующий день после которого клуб с "Олд Траффорд" указал Тен Хагу на дверь.



Однако Де Лигт не видит здесь своей вины, ведь судейский корпус уже подтвердил, что этот 11-метровый был назначен ошибочно. Маттейс лишь может посочувствовать своему соотечественнику.



"Обычно я всегда критичен к себе, и меня могут злить вещи, которые я не делаю хорошо. Но в данном случае я ничего не могу с этим поделать, я не могу винить себя в случившемся".



"Также судейский комитет позвонил нам сказать, что там не было пенальти. Ему (Тен Хагу) не очень-то везло. Мы хорошо отыграли много матчей, но не использовали в них свои моменты. Жаль, что это так закончилось", — сообщил Де Лигт De Telegraaf.