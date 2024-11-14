Исак отреагировал на слухи насчет "Арсенала"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак заявил, что его не тревожат слухи насчет "Арсенала".

Исака сватают в "Арсенал" с момента, как Александер перешел из "Реал Сосьедад" в "Ньюкасл" в августе 2022.



Согласно свежим слухам, Исак зашел в тупик в переговорах с "Ньюкаслом" о новом контракте и готов покинуть "Сент-Джеймс Парк" следующим летом, если "сороки" не попадут в Лигу Чемпионов.



Предполагается, что "Арсенал" внимательно следит за ситуацией вокруг Исака, однако 25-летний швед думает о другом.



"На протяжении своей карьеры я никогда по-настоящему не комментировал слухи насчет возможного перехода во время сезона. Такие разговоры ведутся уже много лет. Это не влияет на меня".



"Я лишь высказываюсь насчет своей ситуации в "Ньюкасле", где у меня никогда не было никаких проблем. Я полностью сосредоточен на своей миссии там и на том, чтобы провести великолепный сезон. Для этого все еще есть отличные возможности. Я не помышляю ни о чем другом", — сообщил Исак Fotboll Skanalen.