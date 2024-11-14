Уайт вернется к выступлениям за сборную Англии

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт планирует возобновить карьеру в сборной Англии, когда Томас Тухель приступит к исполнению обязанностей главного тренер "трех львов".

Напомним, Уайт поставил свою карьеру в сборной на паузу, когда после конфликта с тренерским штабом он покинул расположение англичан на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре.

27-летний Уайт не пожелал вернуться к выступлениям за сборную Англии, когда после поражения в финале Евро-2024 Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера.

То, что не удалось временному тренеру Ли Карсли, удастся Тухелю. По информации talkSPORT, Бен уже решил, что будет доступен для вызова в сборную в марте 2025, когда Томас дебютирует в качестве рулевого англичан.

Добавим, свой последний на данный момент матч за английскую сборную Уайт сыграл в марте 2022. То была товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром.


Метки Арсенал, сборная Англии, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 11:00

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  1. makeewadim 14.11.2024 11:17 # makeewadim
    фраерOK. очередной пубертат который пыжился-пыжился и выдал это.. Что удалось Тухелю? Ничего)) Уйат ждал назначения нового тренера больше, чем вся англия. Уайт дурачок, который однажды показал своё ФЕеее, а потом метался как грызун по углам из стран

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