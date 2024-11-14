Уайт вернется к выступлениям за сборную Англии

Защитник "Арсенала" Бен Уайт планирует возобновить карьеру в сборной Англии, когда Томас Тухель приступит к исполнению обязанностей главного тренер "трех львов".

Напомним, Уайт поставил свою карьеру в сборной на паузу, когда после конфликта с тренерским штабом он покинул расположение англичан на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре.



27-летний Уайт не пожелал вернуться к выступлениям за сборную Англии, когда после поражения в финале Евро-2024 Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера.



То, что не удалось временному тренеру Ли Карсли, удастся Тухелю. По информации talkSPORT, Бен уже решил, что будет доступен для вызова в сборную в марте 2025, когда Томас дебютирует в качестве рулевого англичан.



Добавим, свой последний на данный момент матч за английскую сборную Уайт сыграл в марте 2022. То была товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром.