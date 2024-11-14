Кейн не попадет в стартовый состав англичан на матч против Греции
Нападающий "Баварии" Харри Кейн, вероятно, останется вне стартового состава сборной Англии на матч Лиги Наций против Греции.
В четверг вечером англичане проведут важнейший для себя матч, в котором может решиться судьба победителя группы. Также подопечные Ли Карсли постараются взять реванш у греков за поражение на "Уэмбли" в прошлом месяце.
И хотя Кейн отправился со сборной в Афины, и никакой травмы у него нет, The Guardian ожидает, что капитан англичан не попадет в стартовый состав на предстоящий матч.
Сообщается, что решение Карсли перевести Кейна в запас было воспринято раздевалкой с удивлением.
Вместо Кейна англичане собираются сыграть на острие атак с Олли Уоткинсом, представляющим "Астон Виллу".
14.11.2024 10:00
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