Кейн не попадет в стартовый состав англичан на матч против Греции

Нападающий "Баварии" Харри Кейн, вероятно, останется вне стартового состава сборной Англии на матч Лиги Наций против Греции.

В четверг вечером англичане проведут важнейший для себя матч, в котором может решиться судьба победителя группы. Также подопечные Ли Карсли постараются взять реванш у греков за поражение на "Уэмбли" в прошлом месяце.



И хотя Кейн отправился со сборной в Афины, и никакой травмы у него нет, The Guardian ожидает, что капитан англичан не попадет в стартовый состав на предстоящий матч.



Сообщается, что решение Карсли перевести Кейна в запас было воспринято раздевалкой с удивлением.



Вместо Кейна англичане собираются сыграть на острие атак с Олли Уоткинсом, представляющим "Астон Виллу".